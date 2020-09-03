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Ankara'nın su ihtiyacının karşılandığı baraj suyuna kimyasal madde döküldüğü iddiası

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da Mera Çayı’na kimyasal madde döküldüğü iddiası yetkilileri harekete geçirdi. Çay, kentin su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı Barajı'nın en önemli kaynaklarından. Öte yandan kimyasal madde döküldüğü iddia edilen suda balık ölümleri görülürken belediyeden yapılan açıklamada 'endişe edilecek bir durum söz konusu değildir' denildi...

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Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı’nı besleyen Mera Çayı’na atık döküldüğüne dair bölge halkı tarafından jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kimyasal madde döküldüğü iddia edilen bölgede bazı balık ölümlerine de rastlandı. İhbarın ardından bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler Mera Çayı’nda bulunan ve DSİ’nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etti. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapıldı.

Ekipler tarafından numuneler alındı

Atıkların Kurtboğazı’na karışması konusundaki durum tespiti için ASKİ ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara’nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama:

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