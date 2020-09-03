BIST 1.076
DOLAR 7,43
EURO 8,82
ALTIN 462,81
HABER /  AK PARTİ

DSP'li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, AK Parti'ye geçti

Anadolu Ajansı

TEKİRDAĞ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Demokratik Sol Parti'den (DSP) istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Abone ol

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, ilçedeki bir restoranda düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Marmaraereğlisi'nde de halkın hizmetkarı olacağını söyledi.

Halkın beklediği hizmetlerin daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz. Hikmet Ata'yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertleniyor ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmaraereğlisi'ni de halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da Ata'nın AK Parti'ye geçmesinin Tekirdağ'a güzel kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ata da aldığı kararın ilçeye ve Tekirdağlılar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmaraereğilisi için çok çalıştığını belirterek, başta TBMM Başkanı Şentop olmak üzere kendisine destek olanlara teşekkür eden Ata, "Şu andan itibaren DSP'den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize, Tekirdağ’a hayırlı olsun" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyh Lideri Fatih Nurullah kimdir? Türkiye’de tarikatlar kapatılsın mı?
NATO'dan Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonu düşürme hamlesi
Erdoğan Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Eylül 2020)
Alman ilaç devinden Kovid-19 aşısı açıklaması
İngiltere'de iki kadını öldüren katil çifte cinayetten hüküm yedi
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 3 yaralı
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Şişli'de yolda yürüyen adamın kafasına pencere camı düştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
Ankara'nın su ihtiyacının karşılandığı baraj suyuna kimyasal madde döküldüğü iddiası
Site karantinasına neden olan kadın 2 günde 17 kişiye temas etmiş
Yorumlar