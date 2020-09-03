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Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesinde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde faaliyet gösteren kuruyemiş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın hızla büyüdü.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale etmeye başlayan itfaiye erleri, uzun süre söndürme çalışmalarına devam etti.

Yangında 3 işçi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken; içeride mahsur kalan işçilerin olduğu iddia ediliyor.

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