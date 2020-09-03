İngiltere'de iki kadını öldüren katil çifte cinayetten hüküm yedi

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa ile bir kadını öldürüp dondurucuda saklayan Zahid Younis mahkemeye çıkarıldı. 'Dondurucu Katili' olarak adlandırılan Zahid Younis (36), çifte cinayetten hüküm giydi.

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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa ve Henreiett Szucs’i öldürüp bir evde dondurucuda saklayan Zahid Younis hakkındaki dava tamamlandı.

2016 yılında işlenen cinayete ilişkin davada Başmüfettiş Simon Harding, "Zahid Younis tehlikelidir ve onu özellikle savunmasız kadınları avlayan ve onları taciz eden iğrenç bir birey olarak tanımlayacağım" dedi.

Mahkeme, 'Dondurucu Katili' olarak adlandırılan Zahid Younis hakkında çifte cinayetten yargılama kararı verdi.