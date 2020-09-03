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Sebastian Kurz: Türkiye'nin baskılarına boyun eğmemeliyiz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın, sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak o zaman iyi geceler Avrupa" dedi.

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Avusturya'da yaklaşan seçim öncesi Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve bunu da seçim politikasına alet etmekten çekinmeyen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan, küstahça bir açıklama geldi.

Başbakan Kurz, Yunanistan'ın, sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Erdoğan'ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz"
Avusturya Başbakanı ayrıca 'Erdoğan'ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz' dedi.

Kurz, mülteci krizinin 5. yıl dönümünde Avusturya televizyonuna verdiği röportajda, bu yılın başlarında Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan gerginliğe değindi.

"Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, iyi geceler Avrupa"
"Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" şeklinde konuşan Kurz, Birliğin "kaçan kitleleri silah olarak kullanmakla" suçladığı Erdoğan'ın şantajına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Daha önceki açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan sınırındaki mültecileri "silah olarak kullandığını" iddia eden Avusturya Başbakanı, "Yunan sınırı başta olmak üzere dış sınırlarımızda yasa dışı göçü durdurmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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