Türkiye Macaristan UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye istediği tempoda başlayamayan millilerde ilk yarıda Uğurcan'ın müthiş kurtarışları akıllarda kalırken; Macaristan'ın iki topu da direkten döndü. İkinci yarıda sahada biraz daha hareketli bir milli takım olsa da 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı gol maçın sonucunu belirledi: 0-1. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıradaki maçında 6 Eylül'de Sırbistan'a konuk olacak.Abone ol
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Türkiye: 0 - 1 :Macaristan
80' GOL! Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle üstünlüğü yakaladı! Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruş için Dominik Szoboszlai topun başına geçti. Dominik Szoboszlai'nin sağ ayağıyla yaptığı etkili vuruşta top yan direğe çarparak ağlarla buluştu.