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Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi

Bundesliga ekibi RB Leipzig'in ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi. Alman temsilcisinin yıldız futbolcu için 17+3 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.

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Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Avrupa devlerinin kapıya gelmesi hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. Alman medyasında yer alan habere göre Trabzonspor'un Norveçli forveti, RB Leipzig'e gitmek için kulübünden izin istedi.

Son teklif 17+3 milyon euro
Alman ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro ve bir sonraki satıştan %10 pay olduğu ifade edildi.

"Evet demeye niyetimiz yok"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız" dedi.

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