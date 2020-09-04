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Rasulayn'da sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızmaya çalışan YPG/PKK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

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YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

Bunun üzerine SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Sızma girişimi engellenirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SMO askerleri, çatışmaların ardından 1 kalaşnikof, 1 tanksavar ve mühimmatı, 3 sevk fişeği ve 2 kamuflaj şemsiyesi ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızmaya çalışıyor.


Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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