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Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ün Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili yaptığı açıklamaya destek geldi.

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Dışişleri Bakanlığından, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ün duyurduğu 'Yunanistan ile Türkiye arasında teknik görüşme kararı'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" dendi.

 Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

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