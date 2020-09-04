Antalya Konyaaltı sahilinin rengi bir anda değişti denizdekiler korkuyla çıktı
ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı sahilinde deniz suyunun rengi bir anda yeşile döndü. Korkuya kapılan tatilciler, denizden apar topar çıktı.
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz suyu, öğle saatlerinden itibaren yeşil renge döndü.
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Sahilde denize girip güneşlenen tatilciler, yeşil renkli suyu görünce korkuya kapıldı.
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Kıyı bölgesinin yeşil, açıkların ise mavi olarak gözlemlendiği sahil şeridindeki renk değişimi havadan da görüntüledi.
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Yoğun şekilde yeşermenin ve sararmanın olduğu kıyı bölgelerinde renk yoğunluğu zaman zaman arttı.
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