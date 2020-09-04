Selvi 'bu yönde duyumlarım var' dedi Meral Akşener'in önerebileceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi cumhurbaşkanı adaylığı ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Selvi, "Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir. Bu yönde duyumlarım var" dedi.

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı kim olacak tartışması gündemden düşmüyor. Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olacağı söylentileri sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dikkat çeken bir kulis paylaştı.

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları" başlıklı köşesinde Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'den vazgeçmediğini yazdı. Anketlerde Gül'ün İmamoğlu, Yavaş ve İnce karşısında geride kaldığını söyleyen Selvi, adaylığa ilişkin aldığı bir duyumu paylaştı:

"Tek başına aday olmayacağı sinyalini veriyor"

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli bir açıklama Meral Akşener’den geldi. Akşener, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” dedi. Akşener, geçen seçimde tek başına aday olmuştu ama bu kez yeniden tek başına aday olmayacağı sinyalini veriyor.

Meral Akşener bir görüşmemizde 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 7.3 aldığına işaret ederek, “Bu sonuca göre yeniden cumhurbaşkanı adayı olmam” demişti. Ancak MHP Lideri Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da güçlü bir şekilde destek vermesiyle Meral Akşener’in eli çok güçlendi. Millet ittifakının ortak adayı olma fırsatını yakaladı. Zaten Metropoll’ün anketinde de yüzde 38.3’e çıkıyor. Az bir oran değil. Bu bir. Bir de ikinci formül var.

"Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir"

Kılıçdaroğlu’nun günlünde yatan aslan Abdullah Gül gibi görünüyor ama Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir. Bu yönde duyumlarım var.

Bence Abdullah Gül formülüne ikinci bir darbe de Muharrem İnce’nin çıkışıyla geldi. Gül, denklem dışına çıkarken Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri ön plana çıkmaya başladı."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı