Marko Livaja AEK'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerini dolduracak golcü belirlendi. Marko Livaja, kulübünün teklifini reddetti ve Fenerbahçe'ye geliyor...

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Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transferin en atak ekibi konumunda.

Neredeyse tüm mevkilerini yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertliler için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. İspanya'da yayın yapan TintaAmarilla.es'in dünkü haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yunan ekibi ikna edemedi

Uzun süredir Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ve teknik direktör Erol Bulut'un ısrarcı olduğu belirtilen Marko Livaja için önemli iddialar ortaya atıldı. Yunan ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu ikna edemediği ve görüşmelerin askıya alındığı kaydedildi.

Somut adımlar atıldı

İspanyollar'ın haberinde; Marko Livaja için daha önce AEK'nın kapısını çalan Fenerbahçe'nin transferde somut adımlar attığı da belirtildi.

Lemos'la birlikte oynadı

2016- 2017 sezonunda Las Palmas'ta sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Lemos ile takım arkadaşı olan yıldız futbolcunun Uruguaylı stoperle tekrar aynı takımda oynayabileceği de vurgulandı.

Forvet arkası oynuyor

Tam 3 sezondur formasını giydiği AEK ile 121 resmi karşılaşmaya çıkan Marko Livaja, 64 gole direkt katkı sağladı. Daha çok forvet arkası pozisyonunda oynamasına rağmen ihtiyaç halinde en uçta ve kanatlarda da forma giyen Hırvat yıldız, forma giydiği bu maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken 27 de asist yaptı.