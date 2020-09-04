Kuveyt, BAE-İsrail anlaşmasına resti çekti: Buna asla izin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına Kuveyt'ten sert tepki geldi. Yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanılmasına asla izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile siyonist İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına Kuveyt resti çekti. Kuveyt yönetimi tarafından BAE'ye İsrail’den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Hükümet yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanılmasına asla izin verilmeyecek. İsrail uçaklarının Kuveyt hava sahasını geçerek BAE'ye ulaşmasına izin verme olasılığı hakkındaki söylentiler tamamen yanlış" ifadelerine yer verildi.