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Piyasalar güne yine rekorla başladı! Dolarda yüksek seviyeler

Önceki gün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen dolar, tarihi bir rekora imza atmıştı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan dolar 7,44 TL'den, Euro 8,82 TL'den işlem görüyor.

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Dolar, 4 Eylül 2020 sabahında spot piyasada 7,4366 lira alış fiyatı, 7,4466 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 8,8094 lira alış fiyatı, 8,8287 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Takip edilecek gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.

TCMB reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

Çeyrek ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın alış fiyatı 742,13 lira, satış fiyatı 760,62 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 463,54 lira, satış fiyatı 464,13 lira seviyesinde yer alıyor.

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