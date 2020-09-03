Meteoroloji yeni sıcaklık rekoru kırılcak dedi! Bu 18 ildekiler dikkat

2 Eylül günü Türkiye'de 10 ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirten Tekin, "İki tane örnek verelim; Eskişehir'de 17 Eylül 2017 tarihinde Eylül ayı içerisinde 36,4 derece ölçülen hava sıcaklığı dün itibarıyla 36,7 derece olarak ölçüldü ve geçtiğimiz yıllarda ölçülen en yüksek sıcaklığın üzerine çıkmış oldu. Kayseri'de 2 Eylül 2003 tarihinde 36 derece ölçülen hava sıcaklığı dün 36,9 dereceye kadar ulaştı. Bu iki ilimizle birlikte Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Amasya'da dün sıcaklık rekorları kırılmış oldu" dedi.