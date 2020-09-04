PSG’de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibinde hastalığa yükselen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

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Paris Saint Germain’de korona virüs şoku devam ediyor. Daha önce 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif olduğu bilinen Fransız ekibinde 3 futbolcunun test sonucu daha pozitif çıktı. L'Equipe'te yer alan habere göre, oyuncuların adı Neymar, Di Maria ve Paredes.

Bu sonuçla Paris Saint Germain’de toplam 6 futbolcu korona virüse yakalanmış oldu.

Hastalığa yakalanan oyunculara sağlık protokolü uygulanacağını açıklayan PSG takımında böylece Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas ve Mauro İcardi’nin korona virüse yakalandığı öğrenildi.