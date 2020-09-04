BIST 1.078
DOLAR 7,45
EURO 8,83
ALTIN 464,12
HABER /  YEREL

İzmir'de ünlü restoran zinciri sahibinin Cevat Dev'in oğlu ölü evinde bulundu

İZMİR'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38),evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek. Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Abone ol

İzmir'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38) evinde ölü bulundu.

Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.

Polis, evde Barış Dev'in cansız bedeni ile karşılaştı. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merdan Yanardağ TELE1'i nasıl kurdu? 3 yıldır yayınlanan destek hattı bir gece apar topar kaldırıldı
Emekli Tümgeneral Karataş'tan çarpıcı sözler! F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olamadı! Boğazına bıçak dayadı 'hepinizi doğrayacağım
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: itirazı olmamasına teşekkür ederim
Piyasalar güne yine rekorla başladı! Dolarda yüksek seviyeler
Trump: Korona aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır
ÖNCEKİ HABERLER
MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı
ABD Başkanı Trump 'askere hakaret' iddialarını reddetti: Hangi hayvan bunu yapar?
Hulusi Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
Denizli'de dünden beri söndürelemeyen orman yangını! Bakan Pakdemirli'den açıklama
MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever şarkıcılık için ilk adımı attı
Yorumlar