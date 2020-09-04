İzmir'de ünlü restoran zinciri sahibinin Cevat Dev'in oğlu ölü evinde bulundu

İZMİR'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38),evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek. Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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İzmir'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38) evinde ölü bulundu.

Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.

Polis, evde Barış Dev'in cansız bedeni ile karşılaştı. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.