BIST 1.078
DOLAR 7,45
EURO 8,83
ALTIN 464,12
HABER /  EĞİTİM

MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmasına rağmen herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden örgün eğitime devam etmek isteyenlerin başvurularının 24-26 Ağustos'ta alındığı, 28 Ağustos'ta ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği hatırlatıldı.

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin bulunduğu belirtilen yazıda, şu bilgilere yer verildi:

"Bundan sonraki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kalan kontenjanlarına, kayıt alanı, komşu kayıt alanı, diğer kayıt alanı şeklinde belirtilen öncelik sırasına göre her bir kayıt alanına yerleştirmede kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ortaokul başarı puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilerek, başvuruda bulunanların 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak."

Yazıda, e-Okul yönetim bilgi sistemininde "yerleştirilemeyen öğrenci listesi"nde yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve yerleştirme işlemlerinde herhangi aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli Tümgeneral Karataş'tan çarpıcı sözler! F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olamadı! Boğazına bıçak dayadı 'hepinizi doğrayacağım
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: itirazı olmamasına teşekkür ederim
Piyasalar güne yine rekorla başladı! Dolarda yüksek seviyeler
Trump: Korona aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump 'askere hakaret' iddialarını reddetti: Hangi hayvan bunu yapar?
Hulusi Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
Denizli'de dünden beri söndürelemeyen orman yangını! Bakan Pakdemirli'den açıklama
MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Tıbbi cihazlara internetten satış onayı
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Yorumlar