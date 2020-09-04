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Emekli Tümgeneral Karataş'tan çarpıcı sözler! F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400'ler nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35'ler için çarpıcı bir yorum yaptı. Karataş, ''F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu" dedi.

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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programında, Türkiye'nin ABD'den alamadığı F-35'ler masaya yatırıldı.

Programda  Türkiye'nin, ABD'nin füze savunma sistemi satmaması nedeniyle Rusya'dan alınan S-400'ler ve bu nedenle ABD'nin, F-35 projesinde payı olan Türkiye'ye savaş uçağı satmaktan vazgeçmesi de ele alındı.

"F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu"

Programın konuklarından, FETÖ kumpası nedeniyle bir dönem cezaevinde yatan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400'lerin emsallerine göre çok daha etkili bir savunma sistemi olduğuna vurgu yaparken, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesini de "Allah'ın bir lütfu" şeklinde yorumlayarak şunları söyledi:

"F-35'ler, ABD'nin saadet zincirinden ibaret. Bunlar uçan bir bilgisayar. Kullanıcı adı ve şifre olmadan kullanamıyorsunuz. Girdiğin anda bütün bilgileri ABD'ye gönderiliyor.

"Şu anda Türk Hava Kuvvetleri, ABD'ye yüzde 90-95 oranda bağlı durumda. Eğer F-35 alırsak yüzde 100 bağlı hale geleceğiz. Uçan kaplumbağa uçurursunuz."

"ABD isterse elimizdeki F-16'ları da uçurtmaz. Bunun için bir pim değişikliği yeter. ABD size bir silah sattığında, sizi ömür devrince bağlıyor.

"Biz şimdi F-35 alırsak, 2060'a kadar 50-60 milyar dolar daha vereceğiz. O zaman Milli Muharip Uçağı'nı da yapamazsınız. ABD'nin F-35 vermemesi, tarihi bir andır. Allah'ın bir lütfudur."

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