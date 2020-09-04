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Bursa'da 3 bin dönüm araziyi sulayan baraj kurudu

Anadolu Ajansı

BURSA'nın Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy'de 3 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayan baraj, bu yıl aşırı kuraklık ve barajın seviyesini yükselten mil sebebiyle tamamen kurudu.

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Mahsullerin en çok suya ihtiyaç duyduğu sıcak yaz günlerinde sulama barajının kurumasıyla çiftçiler kara kara düşünüyor. Barajın su ihtiyacını karşılayan derelerin suyla birlikte toprağı da taşıması, barajdaki mil seviyesini yükseltti. Bu da barajın daha az su tutmasını sebebiyet verdi. Barajdaki milin temizlenmesi durumunda köylüler bu toprağı gübre olarak kullanabilecek.

Dedeköy Sulama Birliği Başkanı Mehmet Emin Belkan, "Bu baraj 1982 yılından itibaren sulama hizmeti veriyor. Bin dönüm arazi üzerine kurulu bu baraj 3 bin dönüm meyve ve sebzenin sulamasında kullanılıyor. Yıllardır barajı besleyen dereler suyla birlikte toprak da getirdi. Bu da barajın mil seviyesinin yükselmesine sebebiyet verdi. Bundan dolayı baraj daha az su tutmaya başladı. Miller temizlenirse bu toprağı gübre olarak kullanabiliriz. Bu sayede baraj daha fazla su tutar. Bu yıl kuraklık da mile eklenince baraj kurudu" dedi.

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