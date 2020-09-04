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'Dua kitabı satıyorum' diye geldi Adana'da sonrası engelli gence yapılan vicdansızlık

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da iddiaya göre dua kitabı satan şahıs, engelli gence önce satış yapmak istedi. Parasının olmadığını söyleyen genç şüpheli tarafından darp edilip cüzdanı alındı. Cüzdanı açıp boş olduğunu gören şüpheli cüzdanı geri verdi. Görüntülere yansıyan olay sonrası harekete geçen polis şüpheli Bahadır Y.'yi yakaladı. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Sabancı Bulvarında toplu taşıma durağında otobüs bekleyen yüzde 60 bedensel engelli Doğan K.’nın yanına dua kitabı satan Bahadır Y. geldi. Bahadır Y. engelli gence durakta dua kitabı satmak istedi ancak Doğan K. parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine zanlı Doğan K.'ya inanmayarak cüzdanını istedi.

Doğan K. cüzdanı vermeyince onu darp edip almaya çalıştı. Doğan K. zanlıya karşı koyamadı. Bir süre sonra şahıs, Doğan K.’nın cüzdanını aldı. Ancak cüzdanın içine bakan zanlı para olmadığını görünce geri verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Y.’yi 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı.

Küfür ettiğini iddia etti

Emniyete götürülen şüpheli, dua kitabı satmak istediğini Doğan K.'nın kendisine küfür ettiğini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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