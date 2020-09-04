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Son dakika motorine büyük indirim geliyor! İndirim sonrası yeni motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika bir indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarında indirim bekleniyor. İndirim salı gününden itibaren pompaya yansıyacak...

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Araç sahiplerine son dakika güzel bir haber... Motorin fiyatılarına indirim geliyor... Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarı indirim öngörülüyor. 

Motorinin yeni fiyatları
İndirim sonrası motorin fiyatları Ankara'da 6.15'e, İstanbul'da 5.93'e, İzmir'de ise 6.03'e inecek. 

Motorin şu an kaç lira?

Motorin fiyatları 8 Ağustos'ta 16 kuruş zam gelmişti. Bu zam sonrasında fiyatlar şöyle olmuştu:

Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,30 lira, İstanbul'da 6,08 lira, İzmir'de 6,18 lira.

LPG'ye gelen zam yansımadı
EGPİS ÖTV Düzenlemesi sebebiyle 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt Fiyat artışı gerçekleştiğini bildirmişti. Bu zam Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımadı. 

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