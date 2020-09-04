Bakan Selçuk açıkladı: Bugün itibariyle hesaplarına yatırmaya başladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

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2020 Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerini bugün itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

1,4 milyon vatandaş faydalanacak

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

534 bin engelli vatandaşımıza 825 milyon TL ödeme yapacağız.

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Ne zaman nasıl yatırılacak?

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.