AK Parti harekete geçti! 'Z kuşağı' için YouTuber’larla görüşüyor

AK Parti’nin, bu yıl içerisinde 68 binden fazla genç üyenin partiye katılması sebebiyle Z kuşağı için yeni bir proje hazırladığı öğrenildi.

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Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, MYK’da AK Parti’ye yeni kayıt olan üyelerle ilgili yapılan çalışmalar da gündeme geldi.

Daha fazla genç üyenin partiye katılımını sağlamak için YouTuber’larla görüşmeler yapıldığı aktarıldı. AK Parti ayrıca gençlere, popüler sosyal medya hesapları olan Instagram, YouTube ve Twitter üzerinden de ulaşmayı hedefliyor.

AK Parti, 1 milyon yeni üye için de bir etkinlik düzenleyecek. Eşzamanlı olarak, her ilde yeni üye bir fidan dikecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliğe telekonferans ile katılacak.

Erdoğan 43 şehre gidecek

Takvime göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 43 şehre giderek buralarda yapılan kongrelere katılacak. Erdoğan’ın MYK toplantısında, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e “Son dönemde AK Parti’ye katılan 100 yaş üzeri 40 nene ve dedenin adreslerini bulun, teker teker evlerinde ziyaret edeceğim” dediği öğrenildi.

İnteraktif çalışma başlattı

Toplantıda, AK Parti’nin şimdiye kadar 680 bini bulan ve kasım ayına kadar bir milyona ulaşılması hedeflenen yeni üyelerle ilgili, klasik parti iletişiminden daha ziyade, interaktif bir çalışma başlattığı anlatıldı.