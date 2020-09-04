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Sapık şeyhe bak! 12 yaşındaki kıza "Seni rüyamda gördüm hanımım oluyordun" demiş

Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın cinsel istismarda bulunduğu 12 yaşındaki kıza "Seni rüyamda gördüm hanımım oluyordun" demiş. Kızın babasını susturmak için de 70 bin lira teklif etmiş...

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Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah'ın istismarına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A. konuştu. 10 yıldır Uşşaki tarikatına ait evin tesisat işlerini yaptığını anlatan baba F.A, olayı 27 Ağustos'ta eşinden öğrendiğini ve hemen ardından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Tehdit edilen aile koruma altında

Şikayeti üzerine çok sayıda tehdit aldığını, gözaltı işlemleri sürecinde darp edildiğini ve  can güvenliğinin olmadığını anlatan baba, ikamet değiştirdiklerini söyledi. Kendisi tehdit eden kişilerden şikayetçi olan aile koruma altına alındı. Baba F.A. şunları aktardı:

- Fatih Nurullah isimli kişi 2019 Temmuz ayından itibaren kızımı istismar etmeye başlamış.

- İlk başta kızıma ‘Seni rüyamda gördüm. Hanımım oluyordun' demiş. Kızım ilk olarak durumu eşime anlatmış.

- Eşim inanmak istememiş. Ama daha sonra kızımın davranışlarından dolayı bu olayın gerçekleştiğini anlamış.

'Kızı cep telefonundan aramayı sürdürmüş'

- 27 Ağustos'ta Fatih Nurullah isimli kişi kızımın cep telefonunu ısrarla arayarak rahatsız etmeye devam etmiş.

- Eşim bu aramayı öğrenince Fatih Nurullah’dan ailemizi ve kızımızı artık rahatsız etmemesini istemiş.

- Ben olayı öğrenince Fatih Nurullah beni arayarak yaşanan istismarın üzerini kapatmak istedi.

Baba F.A. ile şeyh Nurullah arısındaki konuşmada, Nurullah babaya olayın üstünü örtmesi için 70 bin lira teklif ediyordu.

Dergahı boşaltıp ilçeyi terkettiler

Uşşaki tarikatı, Akyazı'da bulunan dergâhı boşaltarak ilçeden ayrıldı. Jandarmanın yöre halkının tepkisi sebebiyle belli süre kontrol altına aldığı dergâhın üyeleri dün itibariyle ilçeyi terk etti. Şu an ise dergâhta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanması muhtemel olaylara karşı ekipler çevrede tedbir aldığı bildirildi.

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