Bursa'da kanalizasyona düşen çeyrek altınlar için yolu kazdılar

BURSA'da bir ev hanımı temizlik yaparken altınlarını lavobaya düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen BUSKİ ekipleri kanalizasyonda kazı yaparak 7 çeyrek altını bulmayı başardı. Büyük sevinç yaşayan kadın Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi. 6 katlı binanın 3.katında oturan kadın boynunda 7 çeyrek bulunan kurdelayı lavobada temizlik yaptığı esnada düşürdü.

Kanalizasyona giden çeyrek altınlar için belediyeden yardım istendi. Devreye giren kazı ekipleri apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı yaptı. Kazı sonucu kanalizasyonun içerisinde kurdeleye bağlı altınlar çıkartılarak düşüren bayana teslim edildi.

Ekiplere teşekkür etti

Altınlarına kavuşan kadın ekiplere teşekkür etti. Altınlarına kavuşana bayan evine giderken ekipler ise kazı yaptıkları yerde çalışmalarını bitirip kazıyı kapatıp olay yerinden ayrıldılar.