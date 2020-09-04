Bursa'da ürküten görüntü! 3 köyün ihtiyacını karşılayan baraj kurudu

"Bu yıl kuraklık da mile eklenince baraj kurudu"

Belkan, 'Yıllardır barajı besleyen dereler suyla birlikte toprak da getirdi. Bu da barajın mil (balçık) seviyesinin yükselmesine sebebiyet verdi. Bundan dolayı baraj daha az su tutmaya başladı. Miller temizlenirse bu toprağı gübre olarak kullanabiliriz. Bu sayede baraj daha fazla su tutar. Bu yıl kuraklık da mile eklenince baraj kurudu" ifadelerini belirtti.