Gayrimenkul şirketi kendi enerjisini üretecek 

Gayrimenkul şirketi RE/MAX’ın Türkiye ofisi sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretecek.

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Birleşmiş Milletler Global Compact sözleşmesini 2020 başında imzalayan ilk firmalardan olduğuna dikkat çeken RE/MAX Türkiye, daha yaşanabilir bir gelecek için güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretmeye başladığını duyurdu.

Firma, genel merkezinde kullanılmaya başlanılan güneş enerjisi sisteminin, bir uygulama aracılığı ile de takip edileceğini belirtti.Bu sayede firma anlık olarak ne kadar elektrik üretildiğinin de takip edilebileceğine vurgu yaptı.

"Çocuklarımız için daha yaşanılır bir dünya bırakmak zorundayız"

Temiz enerjinin çok daha önemli hale geldiği bu günlerde odağını bu yönde tutan firmaların birbirlerine örnek olması gerektiğine değinen RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, “Çocuklarımız için daha yaşanılır bir dünya bırakmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynakları, hem bizim hem de gelecek nesiller için oldukça önemli. 4 bin 500’den fazla insanın buluştuğu bir aile olan RE/MAX Türkiye olarak, bu konularda hem öncü hem de yol gösterici olmaya devam edeceğiz.“ dedi. RE/MAX Türkiye, TEMA ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla ağaçlandırma ve hatıra ormanları projelerine de destek verdiğini bununla beraber yıl sonuna kadar orman alanları ile ilgili yenilikçi projeleri de hayata geçireceğini açıkladı.