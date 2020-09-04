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O ülkede 3 ay aradan sonra koronavirüsten ilk ölüm

YENİ ZELANDA'da yaklaşık 3 ay aradan sonra ilk kez koronavirüse bağlı olarak bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Yeni Zelanda’da yaklaşık 3 ay aradan sonra ilk kez koronavirüse bağlı  4 çocuk sahibi 50 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Kaldırıldığı Middlemore Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişinin, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğu ifade edildi.

Şuana kadar 23 ölüm

Ayrıca ülkede bundan önce en son koronavirüs kaynaklı ölümün 28 Mayıs tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Ülkede şu ana kadar toplamda 23 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği ifade edildi.

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