Süleyman Soylu açıkladı! Yakalanan sözde 'DEAŞ emiri' LGBT derneklerine de saldırı planlıyordu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakalanan 'DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri' ile ilgili görüştüğünü açıkladı. Nagehan Alçı, Bakan Soylu'nun kendisine o teröristin Taksim’deki LGBT derneklerine de saldırı planladığını da aktardığını ifade etti.

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında geçen hafta yakalanan 'DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri' ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Yakalanan Mahmut Özden'in daha önce de gözaltına alınıp bırakıldığını hatırlatan Alçı, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesini aktardı.

"Süleyman Soylu: O terörist bu kez serbest bırakılamaz' başlıklı yazısında Alçı, "Operasyonu yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özden ile birlikte DEAŞ’ın başka önemli isimlerinin de yakalandığını söylemiş, Ayasofya’ya saldırı ve bazı siyasilere suikast planlarından bahsetmişti. Ben de Soylu’yu aradım ve sordum. 'Daha önce olduğu gibi yine bir süre sonra serbest mi kalacak Mahmut Özden? Daha önce neden böyle olmuş?'" ifadelerine yer verdi.



Alçı, konuyla ilgili olarak Soylu'nun kendisine şunları söylediğini aktardı:

"Bu teröristin daha önce alınıp bırakıldığı doğru Nagehan Hanım. Zaten o nedenle buna sözde Türkiye Emirliği vermişler. Biz örgütsel bağlantılarını bilip alıyoruz ancak dijital doküman ve Irak’la Suriye ile yaptığı örgütsel görüşmelerin, somut delillerin ele geçmesi gerekiyor tutulabilmesi için. Daha önce elde yeterli somut veri olmadığı için serbest bırakmak zorunda kalmıştı mahkemeler maalesef."

"LGBT derneklerine de saldırı planlıyorlarmış"



"Bakın bu kez İstanbul’da kalaşnikof ve başka delillerle yakalandılar. Çok vahim saldırı planları ele geçirdik. Ayasofya ile ilgili DEAŞ’ın saldırı planının yanı sıra İstanbul Taksim’deki LGBT derneklerine de saldırı planlıyorlarmış Nagehan Hanım. Taksim’in ortasındaki bu dernekleri hedef alacaklarmış. Bu planları yaparlarken çok geniş çaplı ve iyi düşünülmüş bir operasyon ile suçüstü yakaladık. Bursa’da bir kişi iki ayrı kargo şirketi üzerinden biri Uzi marka olmak üzere 2 silah yollamaya çalışırken yakalandı. Bunların hepsini deşifre ettik. Çok titizlikle büyük bir operasyon yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde başka kritik isimlere de ulaşacağız."

Öte yandan, "İçişleri Bakanı'na mahkemeler tarafından daha önce Mahmut Özden’in serbest bırakılmasının yargının bir sorunu olup olmadığını da sordum" diyen Alçı, Soylu'nun şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Hayır, hukuken ne yapabilirlerse yapıyorlar. Ancak elde somut bir delil olmayınca yargı ilerleyemiyor. Biz örgüt bağlantılarını kimin ne yaptığını ve ne olduğunu tespit ediyoruz ancak net kanıta ulaşmak zaman alabiliyor. İşte şimdiki operasyonun önemi dijital delillerin ve yurt dışı bağlantılarının da ele geçirilmiş olmasında."

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