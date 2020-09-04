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NATO devreye girdi ama Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Miçotakis'ten küstah sözler

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıklamasına rağmen Yunanistan kanadından hala küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

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Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yine küstah bir açıklama geldi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

Yunaistan Başbakanı Miçotakis Doğu Akdeniz'de yükselen Yunanistan - Türkiye gerilimiyle ilgili açıklama yaptı. Miçotakis bugün katıldığı bir toplantıda Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması ve Yunanistan - Türkiye arasında diyalog görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

NATO devreye girdi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile süren gerginlikle ilgili dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri 'diyaloğa hazırız' mesajı verdi 

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Yunanistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğu belirtmiş, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler kullanılmıştı: "Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."

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