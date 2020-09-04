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Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik oldu

Fenerbahçe'de yeni Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik oldu.

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Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa etmesinin ardından yeni Başkan Vekili Erol Bilecek oldu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Erol Bilecik kimdir?
Nevres Erol Bilecik (d. 26 Kasım 1962, Antakya), Türk İş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

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