BIST 1.083
DOLAR 7,44
EURO 8,82
ALTIN 463,80
HABER /  SPOR

Fatih Terim talimat verdi Galatasaray'dan çifte transfer atağı

Galatasaray, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı transferi askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başladı. Belirtilene göre Fatih Terim de 2 oyuncuda ısrarcı.

Abone ol

Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuş ancak Lech Poznan kiralama teklifini kabul etmeyip direkt bonservisiyle satmak istediğini bildirmiş ve bu sebeple görüşmeler durmuştu. Ancak Galatasaray'ın istemesinin ardından fiyat yükselten Poznan kulübü beklediği teklifleri alamayınca geri adım attı.

Lech Poznan yöneticileri, Galatasaray'a tekrar görüşmeye hazır olduklarını iletti. Polonya ekibinin, 21 yaşındaki orta saha Moder ve 22 yaşındaki kanatlarda oynayan Jozwiak'ı 10 milyon euro'ya vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. Henüz yerlerine transfer yapılmaması Fatih Terim'i oldukça düşündürüyor. Tecrübeli hoca mutlaka 6 ve 8 numara oynayacak iki isim alınmasını istiyor.

KAMIL JOZWIAK KİMDİR?: 22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor. GKS Katowice'ye kiralanan oyuncu 2017'de takımına döndü. Futbolcu, bu sezon 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla büyük beğeni topladı.

Jakup Moder kimdir?

 7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. Futboluyla öne çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor. Poznan, Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder yatırım amaçlı düşünülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray hazırlık maçında Hatayspor'la yenişemedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tarafsız Bölge'yi iptal etmişti! Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı?
Son dakika motorine büyük indirim geliyor! İndirim sonrası yeni motorin fiyatları
Bakan Selçuk açıkladı: Bugün itibariyle hesaplarına yatırmaya başladık
AK Parti harekete geçti! 'Z kuşağı' için YouTuber’larla görüşüyor
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Antalya'da ormana gömülen 31 çuval bulundu
Merdan Yanardağ TELE1'i nasıl kurdu? 3 yıldır yayınlanan destek hattı bir gece apar topar kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
O ülkede 3 ay aradan sonra koronavirüsten ilk ölüm
Gayrimenkul şirketi kendi enerjisini üretecek 
Galatasaray'da Koronavirüs şoku
Sapık şeyhe bak! 12 yaşındaki kıza "Seni rüyamda gördüm hanımım oluyordun" demiş
Yeni koronavirüs tedbirleri! Ardahan'da nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı
Google'dan Türkiye'de yayınlanan reklamlar kararı! Ek yüzde 5’lik kesinti yapacak
Yorumlar