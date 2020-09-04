Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması: NATO'nun tavrına olumlu yaklaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO'nun Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik girişimine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınına konuk oldu. Seda Öğretir'in sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, Yunanistan ile yaşanan gerilime değindi.

Yunan makamlarının NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Türkiye ile Yunanistan sıcak çatışma yaşanmaması için teknik görüşmelere başladı" açıklamasını yalanladığı belirtilmişti.

''Buna olumlu yaklaşıyoruz"

İki ülke arasında "yürüyen mekanizmalar" olduğunu söyleyen Çelik, "Bu askeri ve teknik bir yaklaşım. İkili sorunların çözülmesine yönelik bir yaklaşım değil. NATO bu gerilimin düşürülmesi için zemin oluşturmaya çalışıyor. Buna olumlu yaklaşıyoruz" dedi.

''Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor''

Çelik şöyle devam etti: Yunan tarafı bunu reddediyor gibi bir açıklama oldu. Reddederlerse akıl e mantıkla bağdaşmayan bir aktivizim içerisindeler. Meis üzerinden kıta sahanlığı üretilmeye çalışılıyor. Meis adası bize 2 kilometre uzaklıkta. Ana kara değil. Yunanistan bir takım ada devleti de değil. Mekanizma çalışırsa ve kural konulursa herkes için iyi olur. Yunanistan buna yanaşmıyor. Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor.

''Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı''

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz. Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı.

AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı

Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır. AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı.

AB yaptırım uygular mı?

AB ile mülteci anlaşmasının maddelerini unuttular, 3+3 milyar euro meselesine indirgediler. Macron şunu söylüyor, Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimiz var ama konuşmamız lazım işbirliklerimiz var diyor. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz. Bize hangi teşviki verecekler? Yaptırım noktasına gelmesini beklemiyorum. O saatten sonra mülteci konusunda işbirliği beklemesin AB. Doğu Akdeniz'de yaptırım uygularım diğer alanlarda işbirliğimi sürdürürüm diye düşünmesin.

''ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu''

Yunanistan ABD'yi de mobilize etmeye çalıştı. Trump Cumhurbaşkanımızı aradı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanımız sahadaki gerçekliği anlatınca tekrar görüşeceğini söyledi. Ama Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ABD'nin bölgedeki gerçekliği anlayamadığı anlamına geliyor. ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu. Türkiye Kıbrıs'la ilgili her müzakere masasından haklı taraf olarak kalkmıştır."