BIST 1.083
DOLAR 7,44
EURO 8,82
ALTIN 463,80
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması: NATO'nun tavrına olumlu yaklaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO'nun Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik girişimine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınına konuk oldu. Seda Öğretir'in sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, Yunanistan ile yaşanan gerilime değindi.

Yunan makamlarının NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Türkiye ile Yunanistan sıcak çatışma yaşanmaması için teknik görüşmelere başladı" açıklamasını yalanladığı belirtilmişti.

''Buna olumlu yaklaşıyoruz"
İki ülke arasında "yürüyen mekanizmalar" olduğunu söyleyen Çelik, "Bu askeri ve teknik bir yaklaşım. İkili sorunların çözülmesine yönelik bir yaklaşım değil. NATO bu gerilimin düşürülmesi için zemin oluşturmaya çalışıyor. Buna olumlu yaklaşıyoruz" dedi. 

''Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor''
Çelik şöyle devam etti: Yunan tarafı bunu reddediyor gibi bir açıklama oldu. Reddederlerse akıl e mantıkla bağdaşmayan bir aktivizim içerisindeler. Meis üzerinden kıta sahanlığı üretilmeye çalışılıyor. Meis adası bize 2 kilometre uzaklıkta. Ana kara değil. Yunanistan bir takım ada devleti de değil. Mekanizma çalışırsa ve kural konulursa herkes için iyi olur. Yunanistan buna yanaşmıyor. Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor.

''Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı''
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz. Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı. 

AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı
Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır. AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı. 

AB yaptırım uygular mı?
AB ile mülteci anlaşmasının maddelerini unuttular, 3+3 milyar euro meselesine indirgediler. Macron şunu söylüyor, Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimiz var ama konuşmamız lazım işbirliklerimiz var diyor. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz. Bize hangi teşviki verecekler? Yaptırım noktasına gelmesini beklemiyorum. O saatten sonra mülteci konusunda işbirliği beklemesin AB. Doğu Akdeniz'de yaptırım uygularım diğer alanlarda işbirliğimi sürdürürüm diye düşünmesin.

''ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu''
Yunanistan ABD'yi de mobilize etmeye çalıştı. Trump Cumhurbaşkanımızı aradı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanımız sahadaki gerçekliği anlatınca tekrar görüşeceğini söyledi. Ama Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ABD'nin bölgedeki gerçekliği anlayamadığı anlamına geliyor. ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu. Türkiye Kıbrıs'la ilgili her müzakere masasından haklı taraf olarak kalkmıştır."

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika flaş açıklamalar! Diyarbakır'da salgın kontrol altında
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
Süleyman Soylu açıkladı! Yakalanan sözde 'DEAŞ emiri' LGBT derneklerine de saldırı planlıyordu
NATO devreye girdi ama Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Miçotakis'ten küstah sözler
İnce 'Memleket Hareketi'ne start verdi: Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecek
Tarafsız Bölge'yi iptal etmişti! Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı?
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin istemediği Tolgay Arslan, Hannover yolunda
Bursa'da ödemesini yaptığı cipe ÖTV farkı isteyen bayiye mahkeme şoku
Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik oldu
İnternette ne kadar vakit geçiriyoruz? Türkiye bakın listede kaçıncı sırada yer tuttu
Ağrı'da 4 kişiye korona cezası kesildi! Tam 12 bin 600 lira
O ülkede 3 ay aradan sonra koronavirüsten ilk ölüm
Yorumlar