Bu ilaçlar koronavirüs ölümlerini azaltıyor! DSÖ ve İngiliz bilim insanlarının araştırması
Koronavirüs salgınında tüm dünyada vaka ve ölüm sayıları hızla artarken uzmanlar aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da hız kazandı. Dünya Sağlık Örgütü ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı ortak bir araştırma ise koronavirüs tedavisinde çığır açacak bir gelişme müjdeledi. Ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının yeni tip koronavirüse bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı açıklandı.
Yılbaşında ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini kaybetmeden yayılmaya devam ediyor. Artan vaka ve ölüm sayıları ise korku yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu aşmış durumda. Virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da neredeyse 900 bine yaklaşıyor. Bu korku dolu atmosferde gelen yeni bir haber koronavirüs savaşında dünyanın umutlarını artırdı.
DSÖ ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının yeni tip koronavirüse bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı açıklandı.
Journal of American Medical Association'da yayımlanan bir makaleye göre, çalışma DSÖ ve Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsünce yürütülen yürütüldü.
12 ülkede Covid-19 hastalarında üç farklı steroid kullanımına ilişkin yedi çalışma analiz edildi.