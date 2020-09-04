Bu ilaçlar koronavirüs ölümlerini azaltıyor! DSÖ ve İngiliz bilim insanlarının araştırması

Yılbaşında ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini kaybetmeden yayılmaya devam ediyor. Artan vaka ve ölüm sayıları ise korku yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu aşmış durumda. Virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da neredeyse 900 bine yaklaşıyor. Bu korku dolu atmosferde gelen yeni bir haber koronavirüs savaşında dünyanın umutlarını artırdı.