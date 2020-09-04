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Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Vasip Şahin açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna yanıt verdi. Vali Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" açıklaması yaptı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Ankara’da yeni kısıtlamalar) Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil. İnşallah durumu tersine çevireceğiz. Sokağa çıkma uygulaması zor bir durum. Kısıtlama olmadan da durumu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız.”

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