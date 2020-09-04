Emine Erdoğan'ın hediyesi 'Toroslar'ın Kardeleni' yörük kızı Emine'ye ulaştı

Bu arada, Erdoğan'ın bilgisayarla birlikte gönderdiği mektup da yörük kızı Emine'ye iletildi. Küçük kızın okuduğu Emine Erdoğan'ın mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli kızım, adaşım Emine. Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin. Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç, bilgiden gelen güçtür ve bu gücü kimse senden alamaz. Hayat yolunun sana sunacaklarına hep bu güçle cevap ver. Bu güzel ülke, sizlerin çalışmasına ve azmine emanet. Senin bu emaneti sırtlayıp, en ileriye götürmede üstün çaba sarf edenlerden olacağını biliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum."