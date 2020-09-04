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Gram altın, değer kazancıyla başladı! İşte 4 Eylül altın fiyatları

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 462,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını ise 3.102 liradan satılıyor.

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

Artan risk algısı

Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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