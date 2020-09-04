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Antalya'da park halindeki otomobile açılan ateşte genç Rabia öldü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu araçtaki Rabia Çerçi (19) hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Nazif Genç ise yaralandı. Polis ekipleri soruşturma başlatırken 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların ismi açıklanmadı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Nazif Genç hafif şekilde, Rabia Çerçi ise ağır yaralandı. Genç, yaralı olduğu halde Rabia Çerçi'yi otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Nazif Genç ise  tedaviye alındı.

Rabia Çerçi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cenazesi yarın defnedilecek

Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi, bu sabah cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bir süre yetkililer ile görüşen anne ve ağabey, Antalya dışından akrabalarının geleceğini bildirerek, cenazeyi yarın alacaklarını ifade ettiler.

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