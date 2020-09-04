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Kars'ta atık su kanalı kazısında bulundu! İnsan kemikleri, mermi ve çürümüş çarıklar...

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri, patlamamış top mermisi ve çürümüş çarıklar bulundu.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında bulunanlar şoke etti. Vatandaşların polise haber vermesinin ardından bölgeye gelen ekipler kazı alanında inceleme yaptı.

Kars Müze Müdürlüğü uzman ekipleri kazıda bulunan malzemeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı. Yapılacak incelemenin ardından bölgede kazı çalışması yapılabilecek.

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