BIST 1.083
DOLAR 7,44
EURO 8,82
ALTIN 463,80
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kütahya'da kumar operasyonu: 18 gözaltı

İlde polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Kütahya Alipaşa Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartman dairesinin 3. katında geniş katılımlı kumar oynanacağına yönelik alınan bilgi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler adreste bulunan 18 kişiden 4’ünün kumar oynadığını, 3 şahsın ise kumar oynamaya yer temin ettiğini belirledi.

4 kişiye cezai işlem uygulandı 

Şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takılmadığı görülen operasyonda kumar oynanan masada 300 TL. 2 barbut zarı, 4 deste iskambil kağıdı, sarı ve kırmızı renkli oyun pulları, oyun sopası ve gösterge ele geçirilirken, Emniyete götürülen 18 kişiden kumar oynayan 4 şahsa ve kumar oynamaya yer temininden 3 şahsa cezai işlem uygulandı.

Daha sonra Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince gerekli tedbirler aldırılarak daire mühürlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Düğünlere izin verilmeyecek
Bakan Bekir Pakdemirli alevlerin arasından dakikalarla kurtuldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika flaş açıklamalar! Diyarbakır'da salgın kontrol altında
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
Süleyman Soylu açıkladı! Yakalanan sözde 'DEAŞ emiri' LGBT derneklerine de saldırı planlıyordu
NATO devreye girdi ama Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Miçotakis'ten küstah sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor
Kars'ta atık su kanalı kazısında bulundu! İnsan kemikleri, mermi ve çürümüş çarıklar...
Adana'da büyük vurgun! 5 memur 6 kişinin 3 milyon lirasını tokatladılar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya ve Çin aşılarının etkili olmayacağı düşüncesi doğru
Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başladı
Dün başlamıştı! Kastamonu'daki orman yangınında son durum ne?
Yorumlar