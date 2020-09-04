Koleksiyonerlerin paha biçemediği Osmanlı’nın ilk sikkesi Katar’da

Osmanlı Devletinin ilk başşehri Yenişehir’de 1300 yılında basılan ve üzerinde “Yenişar-Yenişehir” yazan sikkenin Katar’ın başkenti Doha’da İslam eserleri müzesinde sergilendiği iddia edildi.

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Bursa Yenişehir’de yaşayan tarihçi Mesut Biçer, Osmanlı imparatorluğu tarafından 1300 yılında basılan ilk paha biçilmeyen sikkenin Yenişehir’de darphanede basıldığını ve bugün Katar’da teşhir edildiğini söyledi.

Biçer, “Dünyaca ünlü para koleksiyoncularının koleksiyonları incelendiğinde Osmanlı imparatorluğunun ilk sikkesinin 1300 yılında Yenişehir’de basıldığını teyit etmiş bulunmaktayız. 1973 yılında Türkiye’de ünlü koleksiyoner Şerafettin Erez tarafından Anadolu’ya ait 400 adet sikke İsviçre’deki bir koleksiyoncuya satılmıştır. Buradan Katarlı bir şeyh tarafından satın alınan paralar incelendiğinde gerçek ortaya çıkar. Bugün Katar’ın başkenti Doha’da İslam eserleri müzesinde sergilenmekte olan akçe üzerinde Yenişehir-Yenişar yazmaktadır. Bugüne kadar Osmanlı tarihini inceleyen tarihçiler tarafından ilk paranın 1327 yılında basıldığını 1327’ye kadar Selçuklu hükümdarlarının parasını kullanıldığı bahsedilirken Yenişehir’de darp edilen paranın bulunması kara delik olarak tabir edilen Osmanlı’nın kuruluş dönemine ait ciddi aydınlatmalara yol açacağı kanaatindeyim” dedi.

Biçer, “Osmanlı döneminde akçe olarak tabir edilen bu sikkenin Yenişehir’de kurulan Sinanpaşa Medresesi bölgesinde olduğu tahmin edilen darphanede basıldığı tescillenmiştir. Bugün Katar’ın başkenti Doha’da İslam eserleri müzesinde sergilenmekte olan Yenişehir sikkesine paha biçilemiyor” dedi.