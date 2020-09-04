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Giresun'da selde kaybolan son jandarmanın da cenazesine ulaşıldı! Ölü sayısı 11'e çıktı

GİRESUN'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan son jandarma personelinin de cenazesine ulaşıldı.

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Giresun'da son sel şehidinin de canezesine ulaşılırken, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Alınan bilgiye göre, selde kaybolanları bulmak için arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekipler, Doğankent ilçesinde Harşit Çayı'nda bir kişinin cesedine ulaştı. İncelemede, cenazenin jandarma personeline ait olduğu belirlendi.

Doğankent'te 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda daha önceki günlerde 4 personelin, bugün ise kaybolan son jandarmanın naaşına ulaşıldı. Böylece selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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