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DSÖ'den korkutan aşı açıklaması! 2021'in ortasına kadar koronavirüs aşısı beklemiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, gelecek yılın ortasında kadar geniş çapta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılaması beklemediklerini duyurdu.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, üzerinde çalışılan Covid-19 aşılarının geçmesi gereken testleri hatırlatarak "Gelecek yılın ortasına kadar geniş çapta aşılama beklemiyoruz" dedi. Harris, "Aşı denemelerinde geniş çapta yapılan üçüncü faz testleri daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu olduğunu görmeliyiz" dedi. 

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı.

Harris, Covid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" diye konuştu.

Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Covid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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