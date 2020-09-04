NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Anlaşma sağlanamadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de çözüm arayışıyla ilgili olarak "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" açıklaması yaptı.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklama yaptı.

Atina yönetiminin, NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması.

Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır."



Stoltenberg, NATO'nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform olduğunu belirterek, askeri teknik görüşmelerin NATO'da başladığını tekrarladı.

''Teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı''

Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu ne dedi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Doğu Akdeniz adımına ilişkin, "Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması gerçekten ibretliktir. Burada yalan söyleyen Yunanistan, önce olur verdi, sonra bu oluru vermediğini söyledi. Bu doğru değil. Biz Türkiye olarak genel sekreterin bu tür girişimlerine destek vereceğimizi söyledik. Kendileri ile görüşmenin bir lütuf olduğunu düşünerek, onlarla görüşmek için tüm haklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorsa bu olmayacak" dedi.

Ömer Çelik: Buna olumlu yaklaşıyoruz

Yunan makamlarının NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Türkiye ile Yunanistan sıcak çatışma yaşanmaması için teknik görüşmelere başladı" açıklamasını yalanladığı belirtilmişti. İki ülke arasında "yürüyen mekanizmalar" olduğunu söyleyen Çelik, "Bu askeri ve teknik bir yaklaşım. İkili sorunların çözülmesine yönelik bir yaklaşım değil. NATO bu gerilimin düşürülmesi için zemin oluşturmaya çalışıyor. Buna olumlu yaklaşıyoruz" dedi.