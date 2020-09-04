İnce 'Memleket Hareketi'ne start verdi! Finansörü kim? sorusuna olay yanıt

SİVAS'tan 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, finansörü kim? sorularına ilişkin "Türkiye'de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. 'Bir plaza tuttuk 18 katlı, 4 uçak kiraladık, 3 helikopter, 20 otobüs'... Böyle bir açıklama duydunuz mu?" diye sordu.

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'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatmak için geldiği Sivas'ta özel hazırlanan otobüsün üzerinden Nuri Demirağ Havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden Muharrem İnce, memleketin durumundan örnekler vermek istediğini belirterek, hükümetin eğitim, tarım, ekonomi, enerji ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu.

"Para bulursak otelde, bulamazsak yörük çadırında"

İnce, son günlerde sosyal medyada Memleket Hareketi'nin finansörünün kim olduğuyla ilgili sıkça sorular sorulduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. 'Bir plaza tuttuk 18 katlı, 4 uçak kiraladık, 3 helikopter, 20 otobüs'... Böyle bir açıklama duydunuz mu? Bunlar yok. Kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. 10 arkadaş 1 yıllığına kiraladık. Peki siz buraya geldiniz çeşitli vilayetlerden, kendi paranızla gelmediniz mi? Her milletvekili seçiminde 2 bin dolayında otobüs, milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor mu? Ben 5 kere milletvekili seçildim, 5'inde de otobüsüm vardı. 'Peki mazotunu kim koyacak?' diyor. Koyacağız sırayla. 'Ne yiyeceksiniz?' diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. 'Nerede kalacaksınız?' diyor. Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında. Bu millet bize gönlünü açtı, evini de sofrasını da açar. Bize milyon dolarlar lazım değil. Bize yürek, cesaret, emek lazım. Allah'a şükür hepsi bizde var.

"Yakında yine 'kandırıldık' derler, şaşırmayın"

İnce, cumhuriyetin değerleriyle oynayarak, tarihle kavga ederek FETÖ ile mücadele edilemeyeceğini savundu. İnce, "Bunların menzili de belli. Yakında yine 'kandırıldık' derler, şaşırmayın" dedi.

İnce, Memleket Hareketi olarak Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve hukukuna sonuna kadar sahip çıkacaklarını, Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti olmasını asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Enerji, doğalgaz ve petrolde dışa bağımlılığa dikkati çeken İnce, prangaları kırıp maviliklere yelken açacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine ihtiyacı yoktur"

İnce, 12 Eylül ürünü Siyasi Partiler Kanunu değişmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini savunarak, "Türkiye, tek adam partilerine mahkum değildir. Türkiye'deki siyasi partiler ortak akılla değil, genel başkan aklıyla tek adam aklıyla yönetilmektedir. Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine ihtiyacı yoktur. Tek adam hareketine de ihtiyacı yoktur. Ortak akılla ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacı vardır. Memleket Hareketi de Muharrem İnce hareketi ya da tek adam hareketi değildir, ortak akıl hareketidir" diye konuştu.

Memleket Hareketi'nin hedefleri ve gerçekleştirmek istedikleri hakkında bilgiler veren İnce, markalar üreteceklerini, akıllı siyasete geçeceklerini, entelektüel Rönesans ve zeka devrimini gerçekleştireceklerini anlattı.

İnce, tersine beyin göçü başlatacaklarını, dijital teknolojiyi teşvik edeceklerini ve yol göstericilerinin aklı ve bilimi öneren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacağını aktardı.

Memleket Hareketi'ne kimleri davet etti?

Kadrolarının gönüllüler ordusundan oluştuğunu bildiren İnce, milletle gönül köprüsü kuracaklarının altını çizdi.

İnce, Memleket Hareketi'ne kimleri davet ettiğiyle ilgili de şunları söyledi: Memleket Hareketi'ne siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum. AK Parti'ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakarları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP'ye koltuk değneği olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepinize. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Peki Memleket Hareketi'ne kimleri davet etmiyorum, kimleri istemiyoruz. Bir, bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. İki, Memleket Hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin aleyhine çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiçbirini istemiyoruz."

"Türkiye için bir fırsattır, çıkış yoludur, seçenektir"

Endüstri 5.0'ı konuşacaklarını aktaran İnce, iklim değişikliklerini, küresel ısınmayı, alternatif enerji üretimini, büyük göç hareketlerini, 18 yılda 180 kez değişen kamu ihale kanununu, örgütlü toplumu da diye getireceklerini söyledi.

Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündükleri için meydanlarda, eli kulağında olan depremi konuşacaklarının altını çizen İnce, "30 milyon insan tehdit altında. 7 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bununla ilgili arkadaşlarımız ciddi bir proje geliştirdiler. Yılbaşına kadar bunu da size açıklayacağız" dedi.

İnce, "Memleket Hareketi, Türkiye için bir fırsattır, çıkış yoludur, seçenektir. Memleket Hareketi, geleceğimizi geri almaktır, kardeşçe paylaşmaktır, geleceği inşa etmektir" ifadelerini de kullandı.

"O güzel insanlar o güzel atlara binip gitmişti, bu hareketten sonra o güzel insanlar o güzel atlara binip yeniden geri gelecek" diyen İnce, yüklerinin ağır, sorumluluklarının büyük olduğunu vurguladı.

İnce, kendisini karşılayanlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında da bulundu.