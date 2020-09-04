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Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! 8 kadın kurtarıldı

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi.

Başlatılan teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı. 11 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyonda fuhuştan temin edildiği tespit edilen 14 bin 600 TL ve 100 dolar ile 14 cep telefonu, 1 polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 uyuşturucu aparatı, 13 fişek, 1 harddisk, 3 flash disk, 1 micro disk, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi.

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