Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu takımdan ayrılacak isimleri belirledi ve hepsiyle toplantı yaparak 'kendinize takım bulun' dedi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de transfer dönemi boyunca yeni gelen yıldızlar konuşuldu. Ancak peş peşe yapılan transferlerle kadro iyice şişti. Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor.

Transfer sihirbazı Emre Belözoğlu, bu kez eldekileri göndermek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'de ilk etapta gözden çıkartılan oyuncular Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc.

Emre Belözoğlu'nun, bu isimlerle bizzat görüşmeler gerçekleştirerek artık kadroda düşünülmediklerini, yeni kulüp bulmaları gerektiğini söyleyeceği kaydedildi.

Allahyar kiralık olarak gönderilecek

Emre Belözoğlu bu görüşmelerde Fenerbahçe'nin kendileri için belirlediği bonservis miktarını da açıklayacak. Bu isimlerden Allahyar kiralık olarak gönderilecek. Yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'den peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek.

Alpaslan Öztürk'ü istiyor

Dirar'ı gözden çıkartan Sarı-Lacivertliler, sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahada da oynayabilen Alpaslan Öztürk için yeniden girişimlerde bulunacak. Özellikle Emre Belözoğlu, Alpaslan'ın transferini çok istiyor.

Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 500 bin Euro

27 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 500 bin Euro teklif edileceği öğrenildi. Göztepe'nin tavrına göre teklif değiştirilebilir.