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Şırnak'ta teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle buluştu

İhlas Haber Ajansı

ŞIRNAK’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Mardin'de ailesiyle buluşturuldu. Teslim olan teröristin annesi, "Diyarbakır'daki annelere selam olsun, 7 yıldan sonra oğluma kavuştum. İnşallah herkes çocuklarına kavuşur, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüten V.B. isimli terörist, Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 2 Eylül 2020'de terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim alınan terörist, daha sonra Mardin'e getirilerek ailesi ile buluştu.

Terörist hakkındaki işlemler Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülürken çocuğuna kavuşan anne, "Diyarbakır'daki bütün annelere selam olsun. 7 yıldan sonra oğluma kavuştum. İnşallah herkes çocuklarına kavuşur, Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Teslim olan teröristin babası ise "Rabbim hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. Rabbim inşallah bu işe bir son verdirir, herkes evladına sağ salim kavuşur" şeklinde konuştu. Buluşmanın ardından terörist, sorgu odasına alındı.

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