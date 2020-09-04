Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi!
Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile de anılan Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün transferi için İzmir ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.Abone ol
Yeni sezon öncesi transfer takviyelerini sürdüren bordo-mavililer, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ü listeye aldı.
Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor, Göztepe ile masaya oturacak.
Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takım, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bonservis pazarlığına oturacağı, şartların elvermesi durumunda başarılı savunmacı ile sözleşme imzalamayı hedefledikleri öğrenildi.
2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.